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البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
البنك المركزي: الاقتصاد السعودي شهد نموًا خلال 2022
المواطن - واس

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أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة، إضافة إلى التطورات في النظام المالي السعودي، وبحث الابتكارات التقنية والمسائل الناشئة في القطاع المالي.

نمو الاقتصاد

وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد السعودي نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا الانتباه في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.

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وأكد التقرير أن القطاع البنكي السعودي لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

أقساط التأمين المكتتبة

وفيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير البنكية، ذكر التقرير أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، فيما سجلت شركات التمويل ارتفاعًا في إجمالي الأصول. كما سلط التقرير الضوء على أبرز مبادرات البنك المركزي في دعم الابتكارات التقنية.

ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.

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