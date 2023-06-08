البيئة تفسح لـ 700 ألف رأس من الماشية استعدادًا لموسم الحج

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الفسح لـ (700) ألف رأس من الماشية منذ بداية الشهر الجاري، عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي، مشيرة إلى توقعها بوصول نحو (500) ألف رأس أخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا لموسم حج هذا العام.
جاء ذلك خلال تفقد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف اليوم، محاجر ومختبرات الوزارة بميناء جدة الإسلامي.
وأكدت الوزارة جاهزيتها لتحقيق أعلى المستويات في خدمة ضيوف الرحمن، حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، مشيرة إلى أن المحاجر والمختبرات بمنطقة مكة المكرمة تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل؛ حيث تعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والتصدّي للأمراض الوبائية التي تهددها، إضافة إلى التصدي للأمراض المشتركة التي تهدد صحة الحيوان والإنسان معًا.
وأوضحت الوزارة، أن إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، يتم التأكد منها من خلال سلسلة من الإجراءات؛ تبدأ عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية؛ ويتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات فورًا، والتأكد من سلامتها صحيًا، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، حيث يتم أخذ عينات عشوائية من الماشية بواسطة الأطباء البيطريين وفحصها بالمختبرات المختصة؛ للتأكد من سلامتها مخبريًا، ثم يبدأ بعد ذلك فسحها جمركيًا في حال سلامتها من أي أوبئة محجریة، ومن ثم تسلیمها للمستوردين عن طريق مشغل محطة المواشي.