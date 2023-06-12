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يتزامن مع زيارة أنتوني بلينكن للصين

البيت الأبيض: العلاقات الصينية الأمريكية متوترة حاليًا

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
البيت الأبيض: العلاقات الصينية الأمريكية متوترة حاليًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن العلاقات الثنائية مع الصين متوترة في الوقت الراهن.

زيارة بلينكن للصين

يتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الصين، في زيارة كانت مقررة أصلاً في فبراير الماضي، وأُرجئت بسبب تصاعد التوتر بين البلدين، ولا سيما مع إسقاط منطاد تجسس صيني حلّق فوق أراضي الولايات المتحدة.

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وكشف مسؤولان أمريكيان طلبا عدم نشر اسميهما، أن وزارة الخارجية لا تزال بصدد الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالزيارة، التي ستكون الأرفع لمسؤول أمريكي للصين منذ زيارة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو عام 2018، وفقاً لما أورده موقع بوليتيكو.

ولم يؤكد الناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو موعد الزيارة، مكتفياً بأن الصين منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، علماً أن مسؤولي وزارة الخارجية الصينية رفضوا علناً التواصل مع إدارة الرئيس جو بايدن في الأسابيع الأخيرة، مستشهدين بأمور كثيرة بدءاً من قيود التصدير الأميركية على أشباه الموصلات العالية التقنية ومبيعات الأسلحة المتواصلة لتايوان، إلى حشد إدارة بايدن لمجموعة السبع للدول الصناعية الشهر الماضي والعمل على إزالة المخاطر وتنويع اقتصاداتها لتقليص الاعتماد على الصين.

 

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