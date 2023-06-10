التجارة تغرم 10 وكالات سيارات

أعلنت وزارة التجارة فرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة.

وحسب ما ذكرته التجارة في بيان لها، تم ضبط وكالة سيارات ألمانية لعدم الالتزام بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية نادرة خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.

تفاصيل المخالفات

كما تم ضبط وكالتي سيارات أمريكية للتأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المباعة وقت البيع.

وتم ضبط 3 وكالات سيارات يابانية بسبب مخالفات التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا، التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة وارتكاب أخطاء في تشخيص الخلل.

كما ضبطت التجارة 4 وكالات سيارات صينية، للتأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، وعدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر.