Icon

رودريجو يُحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي Icon محمد بن زايد بين صفوف مشجعي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا Icon قائد القوات البحرية يرأس وفد الدفاع بمعرض ماديكس في كوريا الجنوبية Icon غدًا افتتاح باب الترشح لرئاسة وعضوية نادي الاتحاد Icon 399 ألف طالب يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة المكرمة غدًا Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مان سيتي والإنتر Icon رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن ! Icon ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة Icon لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر Icon جيف بيزوس يجري أغرب عملية شراء لسهم واحد بأمازون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بسبب مخالفة الأنظمة

التجارة تغرم 10 وكالات سيارات

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
التجارة تغرم 10 وكالات سيارات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التجارة فرض غرامات مالية على 10 وكالات سيارات خالفت الأنظمة.

وحسب ما ذكرته التجارة في بيان لها، تم ضبط وكالة سيارات ألمانية لعدم الالتزام بتوفير قطعة غيار بمواصفات فنية نادرة خلال 14 يومًا من تاريخ طلب المستهلك لها.

قد يهمّك أيضاً
مايو الأشد حرارة للمحيطات على الإطلاق

مايو الأشد حرارة للمحيطات على الإطلاق

الشعلان: توقيع الاتحاد مع كريم بنزيما قانوني

الشعلان: توقيع الاتحاد مع كريم بنزيما قانوني

تفاصيل المخالفات

كما تم ضبط وكالتي سيارات أمريكية للتأخر في إصلاح مركبة مستهلك وعدم الإفصاح للمستهلك عن العيوب في السيارة المباعة وقت البيع.

وتم ضبط 3 وكالات سيارات يابانية بسبب مخالفات التأخر في توفير قطعة غيار للمستهلك خلال المدة المحددة نظامًا، التأخر في أعمال الصيانة وعدم توفير مركبة بديلة وارتكاب أخطاء في تشخيص الخلل.

كما ضبطت التجارة 4 وكالات سيارات صينية، للتأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة، وعدم الالتزام بتوفير قطع الغيار ذات الطلب النادر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في حفل الحناء
العالم

الظهور الأول لوالدة رجوة آل سيف في...

العالم
ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها بمنطقة الرياض
السعودية اليوم

ترميم توقع عددًا من الاتفاقيات واستنساخ تجربتها...

السعودية اليوم
دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة بأمريكا
غرائب

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة...

غرائب
قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا بتصريح يدخل حيز التنفيذ
السعودية اليوم

قرار منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلا...

السعودية اليوم
66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد
وظائف

66 وظيفة شاغرة في فروع الأهلي إسناد

وظائف
منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول للنظام المصرفي الأمريكي
العالم

منع أكبر بورصة تشفير بالعالم من الوصول...

العالم
سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار
السعودية اليوم

سقوط لوحة إعلانية في جازان جراء الأمطار

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة...

السعودية اليوم