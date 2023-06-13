التخصصات الصحية: بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

موكب ترامب يغادر منتجعه إلى مقر المحكمة بميامي متعافٍ من الإدمان: المخدرات قضت على حلمي في كرة القدم زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان روسيا تتبع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا أنجز وأجّز حملة جديدة من أبشر للحث على إنهاء إجراءات جوازات السفر أول تعليق من لوكاكو بعد الإساءات العنصرية ضده مقيمان في قبضة الأمن لتلويثهما وسطًا بيئيًا بتبوك رئيس الاتحاد البرازيلي : سنسعى لحسم مصير أنشيلوتي معنا عم الشهيد الفريح: لو جاز لنا تحويل العزاء عرس لفعلنا مؤتمر مشترك برئاسة السعودية لإعلان تعهدات دعم الاستجابة الإنسانية في السودان
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.
وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.
وأشارت الهيئة إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهرًا تدريبيًّا، ويؤهل المتدربون للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.