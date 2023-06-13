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التقديم مستمر على البوابة الإلكترونية حتى 29 يونيو

التخصصات الصحية: بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
التخصصات الصحية: بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، والذي سيستمر حتى 29 من شهر يونيو الحالي.

طريقة التقديم

وأوضحت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلًا على درجة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة 60 STEP.

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تدريب وتأهيل

وأشارت الهيئة إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهرًا تدريبيًّا، ويؤهل المتدربون للعمل كمساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة في إجراءات طب الأسنان.

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