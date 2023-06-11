التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال أوروبا 2023

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.
وجاء التشكيل المثالي للبطولة مكونًا من: ” كورتوا، ووكر، روبن دياز، ستونز، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، هالاند من مانشستر سيتي، فينسيوس جونيور من ريال مدريد وباستوني ودي ماركو من إنتر ميلان”.
وكان مانشستر سيتي حقق اللقب أمس وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، حيث سجل الهدف اللاعب الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.