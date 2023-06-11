التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال أوروبا 2023

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/2023.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة مكونًا من: ” كورتوا، ووكر، روبن دياز، ستونز، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، هالاند من مانشستر سيتي، فينسيوس جونيور من ريال مدريد وباستوني ودي ماركو من إنتر ميلان”.

وكان مانشستر سيتي حقق اللقب أمس وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، حيث سجل الهدف اللاعب الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.