التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام بنزيما

يسعى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي إلى دعم صفوف الفريق بأقوى الصفقات، وذلك من أجل المنافسة بقوة على الألقاب في الموسم المقبل.

وكان الاتحاد نجح في حسم صفقة النجم الفرنسي كريم بنزيما حيث سينضم إلى صفوف بطل دوري روشن حتى عام 2025.

ويرغب العميد كذلك في التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والإسباني سيرخيو راموس نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

تشكيل الاتحاد في وجود بنزيما

وسيكون التشكيل المتوقع للعميد بعد انضمام بنزيما وفي حال انضم راموس وكانتي كالتالي: “مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مدالله العليان، أحمد حجازي، سيرخيو راموس، أحمد بامسعود، كورونادو، كانتي، عبدالرحمن العبود، بنزيما، رومارينيو، هيلدر كوستا”.

وكان النجم الفرنسي رحل عن صفوف ريال مدريد أول أمس الأحد بعد مباراة الريال وأتلتيك بيلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني، حيث مكث مع الريال 14 عامًا منذ الانضمام له في صيف 2009 قادمًا من نادي ليون الفرنسي.

يذكر أن نادي الاتحاد يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في السعودية، كونه بطلًا لدوري روشن موسم 2022/2023.