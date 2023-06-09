التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد، فيما صعد الإنتر بعد تفوقه على ميلان.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقياده مدربه الإسباني بيب غوارديولا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى إنتر ميلان لحصد البطولة، بعد نجاحه في التأهل للنهائي عقب فترة من الغياب.

التشكيل المتوقع للنهائي

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، كايل ووكر، روبين دياز، مانويل أكانجي، رودري، جون ستونز، كيفن دي بروين، إلكاي غوندوغان، جاك غريليش، إيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المباراة التشكيل التالي؛ أندريه أونانا، ميلان سكرينار، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، هاكان تشالهانوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، أليساندرو باستوني، نيكولو باريلا، لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.