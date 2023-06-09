Icon

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام Icon حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني Icon مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض Icon فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة Icon 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا Icon الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية Icon سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي Icon الجماهير: نيمار مطلب هلالي Icon مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة Icon جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
يجمع بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
التشكيل المتوقع لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

قد يهمّك أيضاً
الأمن العام: احذروا الاستجابة لحملات الحج الوهمية

الأمن العام: احذروا الاستجابة لحملات الحج الوهمية

تكثيف الخدمات بالمسجد النبوي استعدادًا لصلاة الجمعة

تكثيف الخدمات بالمسجد النبوي استعدادًا لصلاة الجمعة

 

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023
إنتر والسيتي في النهائي – المصدر @ChampionsLeague

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بعد تجاوزه لعقبة ريال مدريد، فيما صعد الإنتر بعد تفوقه على ميلان.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقياده مدربه الإسباني بيب غوارديولا للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى إنتر ميلان لحصد البطولة، بعد نجاحه في التأهل للنهائي عقب فترة من الغياب.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

التشكيل المتوقع للنهائي

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بالتشكيل التالي؛ إيدرسون، كايل ووكر، روبين دياز، مانويل أكانجي، رودري، جون ستونز، كيفن دي بروين، إلكاي غوندوغان، جاك غريليش، إيرلينج هالاند وبرناردو سيلفا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان المباراة التشكيل التالي؛ أندريه أونانا، ميلان سكرينار، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، هاكان تشالهانوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، أليساندرو باستوني، نيكولو باريلا، لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.

إنتر ميلان - دجيكو

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة لاستخدامات المياه
السعودية اليوم

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة...

السعودية اليوم
تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية داخل روسيا
العالم

تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية...

العالم
مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار

السعودية اليوم
رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد
السعودية اليوم

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

السعودية اليوم
التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون
الرياضة

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

الرياضة
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة
السعودية اليوم

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق

السعودية اليوم
كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب
تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل...

تكنولوجيا