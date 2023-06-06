التطويف المركزي يقدم خدماته لأكثر من 160 ألف حاج

قدم برنامج التطويف المركزي برئاسة شؤون الحرمين خدماته لأكثر من 160 ألف حاج خلال الثلث الأول من فترة عمل البرنامج لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس أن البرنامج يسير ولله الحمد بنجاح وفق الخطة المعتمدة لتنفيذه لتوفير أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.