التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مان سيتي والإنتر رئيس ريال مدريد: سنتعاقد مع كيليان مبابي ولكن ! ترامب في أول خطاب بعد الاتهامات الجديدة: سأعود للرئاسة وسأجعل أمريكا عظيمة لقطات للأمطار الغزيرة على عرعر جيف بيزوس يجري أغرب عملية شراء لسهم واحد بأمازون وليد عبدالهادي المنصور يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد نقل ملكية السلاح إلكترونيًا عبر أبشر نيمار: كنت أعلم باختيار ميسي لـ إنتر ميامي نظام نور يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بالمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية غدًا 15 مليون يورو تُقرب نجم كريستال بالاس من النصر
حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.
وبدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان.
عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.
وجاء تشكيل السيتي للمباراة مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، أكانجي، ستونز، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.
أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: ” أونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.
ويسعى فريق السيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يريد إنتر ميلان الفوز باللقب الرابع في تاريخه بعد أن حقق اللقب 3 مرات أعوام 1964 و 1965 و 2010.
هالاند يظهر ويهدر فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة للسيتي#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/IBPGKnIm4s
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023
دي بروين يغادر باكرا بداعي الإصابة
هل سيكون خروج البلجيكي منعرجا في المباراة؟#دوري_أبطال_أوروبا | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_انتر#UCLfinal | #beINFİNAL | #MCIINT pic.twitter.com/K8bABWfY3A
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 10, 2023