التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مان سيتي والإنتر

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

ملخص الشوط الأول

وبدأ مان سيتي، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث كاد في الدقيقة الرابعة يسجل الهدف الأول بعد تسديدة خطيرة على مرمى الكاميروني أونانا حارس إنتر ميلان.

عاد بعدها النرويجي هالاند ليهدر فرصة إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الـ26، ثم شهدت المباراة في الدقيقة الـ35 خروج اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من المباراة بداعي الإصابة وحل بدلًا منه اللاعب الإنجليزي فيل فودين في تشكيلة السيتي.

تشكيل مانشستر سيتي

وجاء تشكيل السيتي للمباراة مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، أكانجي، ستونز، دياز، أكي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

أما تشكيل إنتر ميلان فجاء مكونًا من: ” أونانا، دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، باريلا، بروزوفيتش، تشالهانوجلو، دي ماركو، دزيكو، لاوتارو”.

ويسعى فريق السيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يريد إنتر ميلان الفوز باللقب الرابع في تاريخه بعد أن حقق اللقب 3 مرات أعوام 1964 و 1965 و 2010.