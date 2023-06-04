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في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني

التعادل عنوان مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو في ليلة وداع بنزيما

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
التعادل عنوان مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو في ليلة وداع بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الريال ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم الأحد بالتعادل بهدف لكل فريق، وذلك في الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الشوط الثاني تقدم بيلباو بالهدف الأول عبر اللاعب أوهيان سانسيت في الدقيقة الـ50، ثم تعادل اللاعب الفرنسي كريم بنزيما بهدف لـ الريال من ركلة جزاء في الدقيقة الـ73.

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وتعد مباراة بيلباو هي المباراة الأخيرة للمهاجم الفرنسي ، حيث أعلن الريال اليوم عن رحيل اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية بعد 14 عامًا قضاها في صفوف ريال مدريد.

كواليس رحيل بنزيما

وكان اللاعب الفرنسي أجرى، محادثة مع رئيس نادي ريال مدريد ، فلورنتينو بيريز، قبل اتخاذ قراره النهائي بالرحيل عن صفوف المرينغي.

وأعلن نادي ريال مدريد ، اليوم الأحد، عن رحيل كريم بنزيما من الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، بعد مسيرة دامت 14 عامًا، وشهدت تتويجه بـ25 لقبًا، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

الريال ضد أتلتيك بيلباو - بنزيما

وكشفت صحيفة “سبورت”، عن الكواليس الأخيرة قبل قرار الرحيل، حيث أكدت أن بنزيما التقى مع مسؤولين سعوديين في مدريد هذا الأسبوع، وحصل على عرض بـ200 مليون يورو لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

ولفتت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كريم بنزيما أجرى اتصالًا برئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عقب الاجتماع، وأبلغه بأنه يريد أن يأخذ بعض الوقت لحسم مستقبله.

الريال ضد أتلتيك بيلباو - بنزيما

وأضاف: “وجاء ذلك رغم وجود اتفاق بين نادي ريال مدريد واللاعب بشأن التجديد لموسم آخر، والذي كان متضمنًا في العقد بشرط الفوز بجائزة الكرة الذهبية”.

وجاء في ختام تقرير الصحيفة الإسبانية: “ورد بيريز على بنزيما: “تستطيع أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه.. أبواب مدريد مفتوحة أمامك سواء قررت البقاء والاعتزال في النادي أو الرحيل إلى السعودية”.

الريال ضد أتلتيك بيلباو - بنزيما

 

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