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تم تجهيز الشاحنات بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة

التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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قال مدير فرع نقابة السيارات في المدينة المنورة مازن ثروت، إن جميع القطاعات السعودية عملت على رفع مستوى الاستعداد تمهيدًا لنقل الحجاج بأفضل وسيلة ممكنة لاسيما خلال هذه الأيام.

أفضل الخدمات

وأضاف ثروت خلال حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أنه تم رفع مستوى الاستعداد إلى الدرجة القصوى من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى الحجاج، من خلال تجهيز الشاحنات بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة، والتي تمت عبر اجتماعات تنسيقية وخطط تشغيلية بما يتوافق مع منظومة النقل.

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26 شركة

وأوضح ثروت أنه تم التعاقد مع 62 شركة نقل يتم الإشراف على أعمالها وجاهزيتها من أجل المساهمة في تقديم الخدمات بشكل مميز إلى ضيوف الرحمن، كما تم وضع الخطط التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن.

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