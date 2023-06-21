شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج تجهيز منفذ البطحاء بـ 38 كاونتر للجوازات لخدمة الحجاج اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية “شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر شطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية
قال مدير فرع نقابة السيارات في المدينة المنورة مازن ثروت، إن جميع القطاعات السعودية عملت على رفع مستوى الاستعداد تمهيدًا لنقل الحجاج بأفضل وسيلة ممكنة لاسيما خلال هذه الأيام.
وأضاف ثروت خلال حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أنه تم رفع مستوى الاستعداد إلى الدرجة القصوى من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة إلى الحجاج، من خلال تجهيز الشاحنات بوسائل تقنية وتكنولوجية حديثة، والتي تمت عبر اجتماعات تنسيقية وخطط تشغيلية بما يتوافق مع منظومة النقل.
وأوضح ثروت أنه تم التعاقد مع 62 شركة نقل يتم الإشراف على أعمالها وجاهزيتها من أجل المساهمة في تقديم الخدمات بشكل مميز إلى ضيوف الرحمن، كما تم وضع الخطط التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن.
فيديو | مدير فرع نقابة السيارات في المدينة المنورة م. مازن ثروت لـ #الإخبارية: رفعنا مستوى الاستعداد وتم التعاقد مع 62 شركة ووضعنا الخطط التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن#بسلام_آمنين#النشرة_الأولى pic.twitter.com/13nKTWMKdZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023