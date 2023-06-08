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شددت على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات

التعاون الإسلامي تدين بشدة تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
التعاون الإسلامي تدين بشدة تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب
المواطن - واس

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها، وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب، بيد جماعات مسلحة.

وضع حد لهذه الاعتداءات

ونددت الأمانة العامة بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات.

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