التعاون الإسلامي تدين بشدة تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب

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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها، وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب، بيد جماعات مسلحة.
ونددت الأمانة العامة بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات.