التعاون يسعى للتعاقد مع موراتا

تسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بنجم يوفنتوس، الإسباني ألفارو موراتا.

التعاون يفاوض موراتا

وأشار الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، إلى أن نادي التعاون قدم عرضًا لموراتا، مقابل 200 مليون دولار، لمدة 3 مواسم.

وجاءت أنباء رغبة التعاون في التعاقد مع موراتا، بعدما أشارت تقارير إلى أن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان يتفاوض مع المهاجم الإسباني، حيث يأمل في ضم صفقة عالمية لصفوف الليوث هذا الصيف.

ولعب موراتا صاحب الـ30 عامًا في صفوف أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، تشيلسي وريال مدريد، ولعب منافسات موسم 2022\ 2023 بقميص الأتلتيكو، حيث شارك معه في 45 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 3 آخرين.

صفقات مرتقبة

ولا يُعد ألفارو الاسم العالمي الوحيد الذي ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي، حيث نجح الاتحاد في التعاقد مع نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

كما ارتبط اسم النادي الأهلي بأكثر من صفقة، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، فيما دخل نادي الهلال في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بعد فشل محاولات ضمه للأرجنتيني ليونيل ميسي.