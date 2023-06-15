Icon

وليد الفراج: فهد بن نافل رئيس يليق بـ الهلال Icon ضبط 1361 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon باكورة مهرجانات جادة الإبل تنطلق من تبوك Icon توقيع إعلان الشراكة العميقة بين روسيا والجزائر Icon السعودية للاستثمار الجريء تستثمر 112.5 مليون ريال في صندوق بداية الثاني Icon زميل لوكا مودريتش على رادار الهلال Icon وكالات حكومية أمريكية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي Icon السماح بسفر السعوديين إلى الخارج دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا Icon الفريق اليحيى يتابع سير العمل بجوازات منفذ الوديعة Icon جماهير الأهلي تفضل التعاقد مع رياض محرز عن حمدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل

التعاون يسعى للتعاقد مع موراتا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
التعاون يسعى للتعاقد مع موراتا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسعى إدارة نادي التعاون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بنجم يوفنتوس، الإسباني ألفارو موراتا.

التعاون يفاوض موراتا

وأشار الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الخميس، إلى أن نادي التعاون قدم عرضًا لموراتا، مقابل 200 مليون دولار، لمدة 3 مواسم.

قد يهمّك أيضاً
تحذير من ترك تخزين الأدوية في درجات حرارة شديدة

تحذير من ترك تخزين الأدوية في درجات حرارة شديدة

إثيوبي في قبضة الأمن لترويجه الحشيش والإمفيتامين بجدة

إثيوبي في قبضة الأمن لترويجه الحشيش والإمفيتامين بجدة

ألفارو موراتا
النجم الإسباني – المصدر footballtoday

وجاءت أنباء رغبة التعاون في التعاقد مع موراتا، بعدما أشارت تقارير إلى أن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان يتفاوض مع المهاجم الإسباني، حيث يأمل في ضم صفقة عالمية لصفوف الليوث هذا الصيف.

ألفارو موراتا
النجم الإسباني – المصدر juvefc

ولعب موراتا صاحب الـ30 عامًا في صفوف أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، تشيلسي وريال مدريد، ولعب منافسات موسم 2022\ 2023 بقميص الأتلتيكو، حيث شارك معه في 45 مباراة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 3 آخرين.

ألفارو موراتا
النجم الإسباني – المصدر @Ekremkonur

صفقات مرتقبة

ولا يُعد ألفارو الاسم العالمي الوحيد الذي ارتبط بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي، حيث نجح الاتحاد في التعاقد مع نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

كما ارتبط اسم النادي الأهلي بأكثر من صفقة، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، فيما دخل نادي الهلال في مفاوضات مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، بعد فشل محاولات ضمه للأرجنتيني ليونيل ميسي.

كريم بنزيما
بنزيما خلال حفل تقديمه لجماهير الاتحاد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات إلكترونياً
السعودية اليوم

غداً.. المرور يبدأ تفعيل الرصد الآلي لـ...

السعودية اليوم
جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند
الرياضة

جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم بوروسيا...

الرياضة
تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة لتحسين تجارب الزوار وإثراء رحلتهم
السعودية اليوم

تسهيلات تأشيرات زيارة السعودية تعكس الجهود المبذولة...

السعودية اليوم
وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا
السعودية اليوم

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا

السعودية اليوم
تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة النقل الداخلي
السعودية اليوم

تعليم البكيرية يمدد فترة التقديم على حركة...

السعودية اليوم
الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة إلى المرتبة الثامنة
حصاد اليوم

الجامعة الإسلامية تعلن وظائف من المرتبة السابعة...

حصاد اليوم
كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم
السعودية اليوم

كاريفر لخدمات السيارات تطلق مبادرة همم

السعودية اليوم
وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

وصول رئيس الوزراء الجزائري إلى جدة للمشاركة...

السعودية اليوم