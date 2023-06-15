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العودة مع العام الدراسي الجديد

التعليم: إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
التعليم: إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف، الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).

كما تضمن القرار الإعفاء من المناوبة وحصص الانتظار والإعفاء من إسناد الحصة الأولى والأخيرة في الجدول المدرسي وتكون عودتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وعودة دوام الطلاب في 4-2-1445هـ.

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حافز الإجازة

في سياق متصل، اعتمدت إدارة التعليم بسراة عبيدة حافز الإجازة لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية لجميع المراحل الدراسية على أن يبدأ التمتع بها بنهاية دوام يوم الخميس 26-11-1444بشرط اكتمال السجلات الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية وإكمال الاستمارة في نظام نور.

وفي حال كون المنسق أو منسقة الأمن والسلامة معلم أو معلمة لا يتم تمتعه بالحافز إلا بعد إنهاء جميع الأعمال المسندة له من قبل مدير المدرسة.

 

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