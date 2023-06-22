التعليم تحدد موعد إجازة المشرفين

حددت وزارة التعليم، إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم حيث صنفوا إلى خمس فئات وتكون إجازتهم كالتالي :

إجازة المشرفين

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة يتمتعون بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% وتكون إجازتهم وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثالثة : شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة اعتبارا من اليوم الخميس وحتى 26-1-1445هـ

الفئة الرابعة: مديرو ومساعدو وشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بمكاتب التعليم : تبدأ إجازتهم بنهاية دوام اليوم الخميس بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1444 وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي 1445 وتكون عودتهم الأحد 26-1-1445هـ

الفئة الخامسة : منسوبو المدارس (معلمون وإداريون ) نبدأ إجازاتهم من اليوم وستكون العودة 26-1-1445هـ

على أن يتمتع الإداريون والإداريات في ديوان الوزارة وإدارات التعليم بإجازاتهم وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

بداية إجازة نهاية العام

ومع نهاية اختبارات اليوم الخميس، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1444هجرية، لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، ونصف مليون معلم ومعلمة، لجميع مراحل التعليم العام، وذلك عقب انتهاء الاختبارات والرصد ورفع النتائج.

وسيبدأ العام الدراسي الجديد 1445 في 4 صفر، ويختتم في رابع أيام شهر ذو الحجة 1445.

موعد اختبار الدور الثاني

وسيعقد اختبار الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي 1444هـ من يوم الأحد 21-12-1444هـ ولمدة 5 أيام على مستوى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.