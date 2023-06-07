التقديم يبدأ اليوم.. أمانة المدينة تعلن عن وظائف عبر جدارات

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة توفر وظائف بالمرتبة (السابعة) عبر منصة (جدارات)، للعمل في البلديات التابعة لها (بلدية محافظة ينبع، بلدية محافظة العيص، بلدية محافظة بدر، بلدية السويرقية، بلدية محافظة المهد)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس مدني مساعد.

2- مهندس مساحة مساعد.

المرتبة الوظيفية:

– السابعة.

أماكن العمل (الشروط والتفاصيل):

1- بلدية محافظة ينبع (تفاصيل).

2- بلدية محافظة العيص (تفاصيل).

3- بلدية محافظة بدر (تفاصيل).

4- بلدية السويرقية (تفاصيل).

5- بلدية محافظة المهد (تفاصيل).

موعد التقديم:

– بدأ التقديم اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا