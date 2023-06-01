Icon

موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon الشعر العربي يخلد المكان والزمان Icon التهاني تنهال على فايز المالكي Icon 200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابنه راكان حصل على الماجستير

التهاني تنهال على فايز المالكي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
التهاني تنهال على فايز المالكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انهالت المباركات والتهاني على الفنان والمؤثر فايز المالكي، وذلك بعد حصول ابنه راكان، الأربعاء، على درجة الماجستير بتخصص “إدارة أعمال إعلامية”.

وفور أن أعلن راكان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، نجاحه، تشارك فايز المالكي تغريدة نجله لتتوالى عليه عبارات التهنئة والثناء والدعوات بمزيد من النجاح والتميز والتقدم.

قد يهمّك أيضاً
ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض

ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض

العكة تجذب زوار مهرجان السمن الدولي في الشمالية

العكة تجذب زوار مهرجان السمن الدولي في الشمالية

فخر واعتزاز

وعبر تويتر، رصدت “المواطن“، تعليقات المحبة والفخر بنجاح نجل فايز المالكي، حيث قال ناصر بن محمد – ناشط اجتماعي: ما شاء الله تبارك الرحمن يا راكان، الله يوفقك ويسعدك يا رب ومنها إلى أعلى المناصب، فيما تابعت زهرة: ما شاء الله يستاهل ألف مبروك، لتضيف وردة الأمل: ألف مبروك ومزيد من التقدم والنجاح.

بدوره، هنأ حمد الضويحي – عضو في لجنة الإعلام الرياضي- راكان، قائلًا: مباركين أخوي راكان والوالد الله يسعدك ويوفقك، وعقبال أعلى المناصب، مداعبًا فايز المالكي: ننتظر وليمه العشاء ياخونا فايز.. منها للأعلى.

في السياق ذاته، شارك بتقديم التهاني سعيد المالكي– متخصص في الموارد البشرية، مهنئًا راكان: ما شاء الله تبارك الله، ألف مبروك أبو نايا الله يجعلها فال خير وتوفيق عليك، والتهنئة موصولة لوالدك، فيما أردف سند: ما شاء الله تبارك الرحمن يا راكان، الله يوفقك ويسعدك يا رب ويقر عينا والديك بك.

من جانبه، قال موسى المالكي – صحفي: ألف مبروك بمثلك نفتخر عقبال المناصب العليا، فيما تابع عثمان الأنصاري– كاتب- ألف مبروك أخوي راكان، تستاهل التميز، منها للأعلى إن شاء الله.

في غضون ذلك، استطرد عبيد الحنيني– متخصص في إدارة الأعمال: ما شاء الله تبارك الله، ومن جد في سعي لأمر تمكن منه، ويستاهل كل خير وفاله الخير كله، وهذا الشبل من ذاك الأسد ونسأل الله له التوفيق والسداد، بينما علق أسامة من جديد: ما شاء الله تبارك الله مبروك الله يوفقك لخدمة الدين والوطن والمناصب العليا.

بدوره، أضاف علي الربدي: ما شاء الله وألف مبروك تستاهل، ونسأل الله لكم التوفيق والنجاح، وإن يحفظكم لخدمة الدين والمليك والوطن.

كما عبرت فوزية المالكي – مديرة إدارة العلاقات العامة بنادي سعودي أرت للفنون البصرية، عن فرحتها وفخرها براكان، حيث قالت: ما شاء الله تبارك الله ألف ألف مليون مبروك أخوي فايز، وعقبال الدكتوراه والله يوفقه البطل.

أما عماد الساعاتي فقال: ألف مبروك، وردة من ظهر وردة، ربي يحميكم أنت والوالد”.

دور مؤثر وفعال

جدير بالذكر أن راكان هو نجل الفنان والمؤثر فايز المالكي والذي له دور اجتماعي بارز في العديد من المبادرات، ولعل أبرزها حملة بالمرصاد، حيث رصد بنفسه وصور المضبوطات الأمنية لكميات كبيرة من المخدرات التي أحبطت الجهات الأمنية ترويجها داخل المملكة، محذرًا من شرها على الشباب إذا تم ترويجها، لولا جهود رجال الأمن.

وسلط فايز المالكي الضوء على جهود رجال مكافحة المخدرات، في القبض على مروجي ومهربي المخدرات في المملكة، وحذر الشباب من التورط في مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد مستقبلهم وتهدد المجتمع.

كما حث الأمن العام المواطنين والمقيمين، على أهمية دعم جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات في المملكة، ووجه رساله حادة للمشاهير لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية وتوعية الشباب عبر منصاتهم حتى يكون لهم دور إيجابي فعال في المجتمع.

فايز المالكي

على صعيد آخر، برز دور المالكي بشكل واضح خلال جهود الدولة المكثفة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، مشيدًا بتسخير كافة الخدمات والإمكانيات للرعايا، موجهًا التحية والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومعبرًا عن فخره واعتزازه بالوطن وخدمته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة