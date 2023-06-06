الثلوج تغطي قمم جبال المندق

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض رومانو: الهلال لم يُعدّل عرضه لضم ميسي انتقادات واسعة لـ بثوث التيك توك والتونسي يرد: أهلكتمونا نحيبًا تحذير: الإفصاح عن البيانات الشخصية عبر الهاتف يعرضك للاحتيال والمساءلة
وثق مقطع فيديو الثلوج وهي تغطي قمم الجبال في المندق بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة، خلال فصل الصيف.
وبين مقطع الفيديو الجبال بلونها الأبيض، حيث تم تصويرها من الأعلى، وكان الزائر الأبيض غطى لونها الأساسي في مشهد رباني بديع، حسبما نقلت قناة العربية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لأهالي الباحة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من حالة الطقس، مشددًا على اتباع التعليمات المنشورة عبر وسائل الإعلام وتجنب بطون الأودية والسدود.
شاهد.. الثلوج تغطي قمم الجبال في #المندق بـ #الباحة جنوب غرب #السعودية pic.twitter.com/SIYPM7NiQq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 5, 2023