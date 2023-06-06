الثلوج تغطي قمم جبال المندق

وثق مقطع فيديو الثلوج وهي تغطي قمم الجبال في المندق بمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة، خلال فصل الصيف.

الزائر الأبيض

وبين مقطع الفيديو الجبال بلونها الأبيض، حيث تم تصويرها من الأعلى، وكان الزائر الأبيض غطى لونها الأساسي في مشهد رباني بديع، حسبما نقلت قناة العربية.

تساقط البرد

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهًا لأهالي الباحة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من حالة الطقس، مشددًا على اتباع التعليمات المنشورة عبر وسائل الإعلام وتجنب بطون الأودية والسدود.