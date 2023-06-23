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توفي بعد تعرضه لوعكة صحية

الجاسر ينعى ناصر السلوم: كانت له جهود بارزة في قطاع الطرق والمواصلات

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
الجاسر ينعى ناصر السلوم: كانت له جهود بارزة في قطاع الطرق والمواصلات
المواطن - فريق التحرير

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نعى وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، وزير المواصلات الأسبق ناصر السلوم، داعيًا الله له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، مشيدًا بجهوده البارزة في قطاع الطرق والمواصلات.

وكتب وزير النقل صالح الجاسر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “ببالغ الحزن والألم.. أنعى وفاة أخي معالي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات الأسبق، الذي كان له جهود بارزة في قطاع الطرق والمواصلات، وتحقيق التطلعات التنموية طويلة المدى لهذا القطاع الحيوي بمختلف مناطق المملكة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

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وفاة ناصر السلوم

وفي وقت سابق من اليوم، توفي وزير المواصلات الأسبق، الدكتور ناصر السلوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر يناهز 80 عامًا.

ولد الدكتور ناصر في المدينة المنورة عام 1358هـ، وتلقى تعليمه هناك، ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وتلاها الماجستير ومن ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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