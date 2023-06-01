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من الحجم الكبير وبطرازات متنوعة

الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وقّعت بالأحرف الأولى، عقدًا مع المصنع الأوروبي إيرباص لاقتناء 7 طائرات من ذات الحجم الكبير ومن طرازات متنوعة.

تفاصيل العقد

وبحسب وسائل الإعلام، فقد تم توقيع العقد أمس الأربعاء في الجزائر العاصمة، خلال حفل نظم على مستوى القطب التكنولوجي التابع للخطوط الجوية الجزائرية بالعاصمة.

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ومن خلال هذا العقد، ستشرع شركة “إيرباص” في تزويد الخطوط الجوية الجزائرية بخمس طائرات من طراز A 330-900 (مقياس 280- 320 مقعدًا) وطائرتين أخريين من نوع A 350-1000 (مقياس 350- 450 مقعدًا)، بحيث سيتم تسليم الطائرات الأولى خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حسب الشروحات التي تم تقديمها خلال مراسم التوقيع.

ووقع العقد كل من المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، ونائب رئيس المبيعات لمنطقة إفريقيا وبلاد الشام لشركة “إيرباص”، هادي عاكوم، بحضور مسؤولين من وزارة النقل والوكالة الوطنية للطيران المدني والعديد من كوادر الشركتين.

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