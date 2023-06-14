الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما

تعطل بعض خدمات أمازون السحابية مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية موسكو تتوعد كندا بسبب قرارها بمصادرة الطائرة الروسية نظام المعاملات المدنية ترجمة لجهود الإصلاح والتنمية لتعزيز الشفافية لقطات من آثار القصف الروسي لمسقط رأس زيلينسكي ترامب يعبر عن فرحته أثناء الخروج من المحكمة ولي العهد: نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى ضمن منظومة الـتشريعات المتخصصة شخص يرتدي ملابس السجن يندفع أمام موكب ترامب أزمة على منصة ريديت بسبب احتجاجات على رفع الأسعار مجلس الوزراء يوافق على نظام المعاملات المدنية
يؤثر الجفاف غير المسبوق على إمدادات المياه في قناة بنما، ويقود السلطات إلى فرض رسوم إضافية وحدود للوزن على السفن التي تعبر طريق التجارة العالمي الرئيسي.
وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أنه تتحرك السفن عبر قناة بنما من خلال نظام يستخدم المياه من عدة خزانات للمياه العذبة لتعويم سفن الشحن الضخمة.
بدأت السفن الكبيرة العابرة للقناة الرابطة بين المحيطين الهادي والأطلسي تقليل الجزء الغاطس من بدنها في الماء، عن طريق تقليص حمولتها اعتبارًا من 24 مايو الماضي، بحسب بيان صادر عن إدارة قناة بنما. كما أعلنت شركات كبرى في مجال الشحن البحري رسومًا إضافية على البضائع المشحونة، عبر ذلك الممر المائي من أول يونيو على خلفية القيود التي فرضتها إدارة القناة.
ومن المحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير السلع المنقولة عبر قناة بنما، وزيادة تكاليف شحنها، ويمر بالقناة 5% من حركة التجارة البحرية العالمية سنويًّا.
تعاني قناة بنما نقصًا في إمدادات المياه حتى قبل توسيعها في 2016، والذي سمح لسفن أكبر بكثير بالمرور فيها. وهي عادةً ما تطبّق بروتوكولًا لرسوم العبور وقيود الوزن مع اشتداد الجفاف. وكان هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي من فبراير إلى إبريل بالقرب من القناة والبحيرات التي تغذّيها.
ومن المتوقع أن تصل مستويات البحيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية في يوليو، مما دفع السلطات إلى تنفيذ تدابير توفير المياه، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على العبور بالقناة.
وتعرضت أجزاء كبيرة من أمريكا الوسطى، بما في ذلك بنما لجفاف شديد في الأشهر الأخيرة. لكن هيئة قناة بنما حذرت أيضًا من أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.
وتعد ظاهرة “النينيو” هي ظاهرة طبيعية في المحيط الهادئ الاستوائي، وعادة ما تجلب درجات حرارة أكثر دفئًا من المتوسط هذا العام، ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو إلى زيادة درجات الحرارة العالمية، وقد تدفع عامي 2023 أو 2024 ليكونا الأكثر دفئًا على الإطلاق.
تعد قناة بنما ممرًّا حيويًّا للشحن بين المحيطين الهادئ والأطلسي، والمعروفة باسم كيب هورن، حيث تنقل البضائع والسلع من آسيا إلى الموانئ في الولايات المتحدة عبر الساحل الشرقي.
وتم بناء القناة من عام 1904 إلى عام 1914 من قبل الولايات المتحدة، والتي كانت تسيطر بشكل منفرد على القناة عبر برزخ بنما حتى عام 1979، بينما سيطرت الحكومة البنمية بشكل كامل على القناة في نهاية عام 1999.