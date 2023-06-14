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الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يؤثر الجفاف غير المسبوق على إمدادات المياه في قناة بنما، ويقود السلطات إلى فرض رسوم إضافية وحدود للوزن على السفن التي تعبر طريق التجارة العالمي الرئيسي.

أزمة السفن

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أنه تتحرك السفن عبر قناة بنما من خلال نظام يستخدم المياه من عدة خزانات للمياه العذبة لتعويم سفن الشحن الضخمة.

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بدأت السفن الكبيرة العابرة للقناة الرابطة بين المحيطين الهادي والأطلسي تقليل الجزء الغاطس من بدنها في الماء، عن طريق تقليص حمولتها اعتبارًا من 24 مايو الماضي، بحسب بيان صادر عن إدارة قناة بنما. كما أعلنت شركات كبرى في مجال الشحن البحري رسومًا إضافية على البضائع المشحونة، عبر ذلك الممر المائي من أول يونيو على خلفية القيود التي فرضتها إدارة القناة.

تأخير حركة السفن عالميًّا

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تأخير السلع المنقولة عبر قناة بنما، وزيادة تكاليف شحنها، ويمر بالقناة 5% من حركة التجارة البحرية العالمية سنويًّا.

تعاني قناة بنما نقصًا في إمدادات المياه حتى قبل توسيعها في 2016، والذي سمح لسفن أكبر بكثير بالمرور فيها. وهي عادةً ما تطبّق بروتوكولًا لرسوم العبور وقيود الوزن مع اشتداد الجفاف. وكان هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي من فبراير إلى إبريل بالقرب من القناة والبحيرات التي تغذّيها.

ظاهرة النينيو

ومن المتوقع أن تصل مستويات البحيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية في يوليو، مما دفع السلطات إلى تنفيذ تدابير توفير المياه، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على العبور بالقناة.

وتعرضت أجزاء كبيرة من أمريكا الوسطى، بما في ذلك بنما لجفاف شديد في الأشهر الأخيرة. لكن هيئة قناة بنما حذرت أيضًا من أن ظاهرة النينيو قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وتعد ظاهرة “النينيو” هي ظاهرة طبيعية في المحيط الهادئ الاستوائي، وعادة ما تجلب درجات حرارة أكثر دفئًا من المتوسط هذا العام، ومن المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو إلى زيادة درجات الحرارة العالمية، وقد تدفع عامي 2023 أو 2024 ليكونا الأكثر دفئًا على الإطلاق.

ممر حيوي

تعد قناة بنما ممرًّا حيويًّا للشحن بين المحيطين الهادئ والأطلسي، والمعروفة باسم كيب هورن، حيث تنقل البضائع والسلع من آسيا إلى الموانئ في الولايات المتحدة عبر الساحل الشرقي.

وتم بناء القناة من عام 1904 إلى عام 1914 من قبل الولايات المتحدة، والتي كانت تسيطر بشكل منفرد على القناة عبر برزخ بنما حتى عام 1979، بينما سيطرت الحكومة البنمية بشكل كامل على القناة في نهاية عام 1999.

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