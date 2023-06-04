الجلاجل: ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى 11.5 مليون

التقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل الخميس الماضي بديوان الوزارة في المدينة الرقمية في مدينة الرياض، المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية .

وناقش اللقاء مستجدات برنامج التحول الصحي، وبرنامج التوطين في القطاع الصحي، ومشاريع مشاركة القطاع الخاص، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

117 مبادرة

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا اللقاء يعد الثامن عشر من سلسة اجتماعات معاليه مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية، والذي نتج عنها 117 مبادرة تم متابعة تنفيذها بشكل مشترك، مضيفة أن اللقاء يهدف إلى استكمال ما عزمت عليه الوزارة من إشراك القطاع الصحي الخاص في منهجية وإستراتيجية الوزارة المستقبلية، حيث تم استعراض دراسة لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي الخاص والمقترحات والتوصيات الخاصة بها.

وتطرق اللقاء إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص المؤمن عليهم في المملكة، حيث ارتفعت الشريحة من 3 ملايين مؤَمن عام 2011م إلى 11.5 مليون مؤَمّن عام 2022 ، منهم 9 ملايين زائر.

مقترحات وتحديات

وتهدف هذه اللقاءات الدورية مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية إلى سماع المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع لوضع الخطط والحلول والممكنات اللازمة، وإيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يسعى من خلال مبادراته لتمكين جميع الشركاء بالقطاع؛ مما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بتسهيل الحصول على الخدمات الصحيه ورفع جودتها وكفاءتها.

استقبال الاستفسارات

وأبانت أن مركز اتصال قطاع الأعمال استقبل على الرقم (920018090) 26577 اتصالاً، حيث يقوم المركز على استقبال استفسارات المستثمرين في القطاع الصحي الخاص، واستقبال الملاحظات والمرئيات، وكذلك قياس ناتج الرضا عن الخدمات المقدمة.

يذكر أن إجمالي التراخيص التي أصدرتها “الصحة” بلغت أكثر من 20756 ترخيصاً، منها 4112 ترخيصاً خلال عام 2022م ، فيما بلغ عدد المجمعات الطبية والمراكز أكثر من 5888 مجمعاً ومركزاً، ويبلغ عدد النشاطات الاستثمارية نحو 44 نشاطاً، و12 نشاطاً بتراخيص فورية.