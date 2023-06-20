وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي 27 وظيفة شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية إتاحة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة بلدي في الجوف الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة مفاجأة مدوية بشأن إنقاذ ركاب الغواصة المفقودة في موقع تيتانيك مقتل وإصابة 8 مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار شمال رام الله أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس
وقف وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ميدانيًّا، اليوم الثلاثاء، على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لموسم الحج 1444هـ.
ورافق الجلاجل في الجولة، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار ، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير عام إدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم العمري.
وأوضحت “الصحة” أن هذه الجولة تأتي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لضيوف الرحمن.
وشكر الجلاجل الجهود التي تبذلها جميع الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.
وشملت جولة وزير الصحة مستشفى شرق عرفات، والمستشفى الميداني “شرق عرفات”، والمستشفى الميداني “عرفات العام، والمهبط”، والمستشفى الميداني” النقابة العامة”، ومستشفى منى الطوارئ.
وأكدت الصحة أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات” الصحة” سواء مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني، بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنويًّا من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.
وبينت الوزارة أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ للتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.