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الجماهير تترقب عودة صراع رونالدو وميسي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٤ مساءً
الجماهير تترقب عودة صراع رونالدو وميسي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير حسم صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الهلال، وعودة المنافسة مجددًا مع نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي يقترب من الهلال

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون بالأمس، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

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وأصبح ميسي قريبًا للغاية من الانتقال رسميًا إلى صفوف الهلال في صفقة انتقال حر، وأكدت صحيفة SPORT، اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني حسم موقفه باللعب في دوري روشن السعودي على أن يتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر marca

الصراع مع رونالدو

وحال انتقال ميسي إلى الهلال، سيعود الصراع مجددًا مع منافسه كريستيانو رونالدو، الأمر الذي سيجذب أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى دوري روشن السعودي، لمتابعة الثنائي الأفضل.

كريستيانو رونالدو وميسي
كريستيانو وميسي – المصدر marca

ودائمًا ما تتسم المواجهات بين رونالدو وميسي بالقوة والندية الشديدة، حيث سبق وتقابلا 37 مرة، وكان آخرها شهر يناير الماضي، خلال مواجهة فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكنه لم ينجح في قيادته لحصد أي لقب هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

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