الجماهير تترقب قرار جوندوجان النهائي

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان باهتمام أكثر من ناد في الموسم الرياضي الجديد.

عروض أمام جوندوجان

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من ناد.

وأكد خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم الألماني سيتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله قريبًا، خاصة أنه يملك أكثر من عرض حاليًا.

وأوضح أن مانشستر سيتي قدم عرضًا لجوندوجان، لتمديد عقده لمدة عام، مع خيار التجديد لموسم آخر، وعرضًا من برشلونة لمدة 3 مواسم، بجانب اهتمام من آرسنال، بالإضافة إلى اهتمام أندية سعودية بضمه منذ شهر يناير الماضي.

وفي السياق ذاته، أكد الصحافي بموقع “فوت ميركاتو”، الفرنسي سانتي أونا، أن نادي الهلال يرغب في التعاقد مع جوندوجان، لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، مؤكدًا أن اللاعب كان ينتظر نهائي دوري أبطال أوروبا لحسم مصيره.

الاتحاد مهتم بالصفقة

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الاتحاد، يرغب هو الآخر بالتعاقد مع النجم الألماني، وأرسله له عرضًا خلال الأيام الماضية، ولكنه يضع نادي برشلونة أولوية، خاصة أن عائلته تُفضل الإقامة في إسبانيا، الأمر الذي قد يؤثر على قراره.