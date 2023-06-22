الجماهير تودع رؤوف خليف

حرصت الجماهير على توديع المعلق الرياضي، التونسي رؤوف خليف، بعد الإعلان عن رحيله من شبكة قنوات “بي إن سبورت”.

رحيل خليف من بي إن سبورت

ورحيل رؤوف خليف عن شبكة قنوات “بي إن سبورت” رسميًا، بسبب وصوله إلى سن التقاعد في قطر، وترددت أنباء عن اعتزاله التعليق الرياضي، فيما أشارت تقارير إلى استعداده لخوض تجربة جديدة في بلد آخر.

الجمهور يودع رؤوف خليف

وتفاعلت الجماهير مع رحيل المعلق التونسي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تداولوا أبرز تعليقاته الشهيرة، وأكدوا أنهم سيفتقدونه كثيرًا، وتمنوا عودته للتعليق سريعًا.

وكتب محمود: “أعظم مرتدة في تاريخ ريال مدريد.. تعليق رؤوف خليف زاد جمال الهدف، وداعًا رؤوف”، وقال حمادة: “أسطورة التعليق العربي رؤوف.. وذكريات لا تنسى وداعًا”.

وعلق فيصل قائلًا: “أول مباراة تابعتها لكريستيانو وكاكا يا محمود كانت بصوت خليف مرة حلوة بصراحة”، وقال أحمد الباز: “فعلًا خسارة كبيرة لقنوات بي إن سبورت، لكن وداعا رؤوف خليف وربنا يختار لك الأفضل، بس في لقطات طريفة لا تُنسى بتفضل معلقة في ذاكرة المشجع”.

وقال علي الذيب: “ذكريات كثيرة مع خليف وجمل كثيرة تبقى عالقة في الذهن: نار يا حبيبي نار، يوزع، كرة الدلال كرة الجمال، هو ترب الندى هو سهام العدى، سيد اللاعبين ونجم الأرجنتين، لكن تبقى الأكثر وقعًا في ذاكرتي هي: مطربنا الكبير”.