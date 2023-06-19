الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين

طالبت الجماهير الهلالية، الإدارة بالتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يُدعم صفوفه

وتسعى إدارة الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، والاستعداد بشكل مميز للموسم الجديد، بعدما اكتفى الفريق بحصد لقب وحيد بالموسم المنقضي، فيما خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وحل ثالثًا في دوري روشن السعودي.

كانسيلو مطلب الهلاليين

وترددت أنباء بشأن رغبة الهلال في التعاقد مع كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، الذي رحل في يناير معارًا لبايرن ميونيخ، الأمر الذي أسعد جماهير الأزرق، التي تمنت حسم الصفقة سريعًا، نظرًا لإمكانياته المميزة.

وأطلقت الجماهير هاشتاق كانسيلو مطلب الهلاليين، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وقال نيوتن: “ظهير بينقلك نقلة نوعية هجومًيا ودفاعيًا، لاعب متكامل لو جانا يمكن أطالب نلعب بدوري أبطال أوروبا تكفون هاتوه”.

وكتب ريان: “أهم خانة الموسم القادم يحتاجها الهلال هو الظهير الأيسر والمفترض يكون من أعلى اللاعبين كقيمة فنية.. السيتي يبي يصرف كانسيلو بأي طريقة وهذه فرصة كبرى قدامنا لا تتعوض”.

وتابع منصور: “بعد إصابة ياسر الشهراني الهلال ما عنده أي ظهير يسار.. الهلال يعاني في هذا المركز وما فيه بالسوق إلا أسماء قليلة، الهلال بيشارك في كأس العالم 2024 في نسخة قوية جذًا ويستحق أن يبني فريق من الآن.. وصفقة سيلفا بتطول ونشوفها شبه مستحيلة”.

وقال فيليب: “السيتي يريد يبيعه، البايرن ما يريد يجدد إعارته.. وحتى لو فرصة قدومه صعبة لكن كانسيلو ظهير خارق ويلعب يمين ويسار ومن أفضل الأظهرة بالعالم ويمثل احتياج كبير للهلال.. لاعب خارق وبيكون من أفضل 3 صفقات بالدوري”.