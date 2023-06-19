Icon

بدء توافد ممثلي الدول إلى حفل ترشح الرياض إكسبو 2030 Icon أوباميانج يُناقش العروض السعودية Icon منظومة متطورة لخدمة حجاج أكثر من 160 دولة Icon 5 وسائل للوقاية من حرارة الصيف بالمسجد النبوي وساحاته Icon معالم بارزة في رحلة الحجاج إلى المدينة المنورة Icon منتخب الأرجنتين يكسب إندونيسيا بثنائية Icon غوارديولا: مانشستر سيتي لن يضم مبابي Icon الملحقية الدينية في بريتوريا تودع ضيوف خادم الحرمين الشريفين Icon وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك Icon تعليم الخرج يعلن نتائج حركة النقل الداخلي 1444 للمعلمين عبر نظام نور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
الجماهير: كانسيلو مطلب الهلاليين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت الجماهير الهلالية، الإدارة بالتعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يُدعم صفوفه

وتسعى إدارة الهلال لضم صفقات عالمية هذا الصيف، والاستعداد بشكل مميز للموسم الجديد، بعدما اكتفى الفريق بحصد لقب وحيد بالموسم المنقضي، فيما خسر نهائي دوري أبطال آسيا، وحل ثالثًا في دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
موسيماني مرشح لتدريب الوحدة

موسيماني مرشح لتدريب الوحدة

النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات

النيابة تتفقد العنابر المخصصة للموقوفين في قضايا المخدرات

نادي الهلال

كانسيلو مطلب الهلاليين

وترددت أنباء بشأن رغبة الهلال في التعاقد مع كانسيلو، نجم مانشستر سيتي، الذي رحل في يناير معارًا لبايرن ميونيخ، الأمر الذي أسعد جماهير الأزرق، التي تمنت حسم الصفقة سريعًا، نظرًا لإمكانياته المميزة.

كانسيلو
النجم البرتغالي – المصدر 90min

وأطلقت الجماهير هاشتاق كانسيلو مطلب الهلاليين، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وقال نيوتن: “ظهير بينقلك نقلة نوعية هجومًيا ودفاعيًا، لاعب متكامل لو جانا يمكن أطالب نلعب بدوري أبطال أوروبا تكفون هاتوه”.

وكتب ريان: “أهم خانة الموسم القادم يحتاجها الهلال هو الظهير الأيسر والمفترض يكون من أعلى اللاعبين كقيمة فنية.. السيتي يبي يصرف كانسيلو بأي طريقة وهذه فرصة كبرى قدامنا لا تتعوض”.

كانسيلو
النجم البرتغالي – المصدر goal

وتابع منصور: “بعد إصابة ياسر الشهراني الهلال ما عنده أي ظهير يسار.. الهلال يعاني في هذا المركز وما فيه بالسوق إلا أسماء قليلة، الهلال بيشارك في كأس العالم 2024 في نسخة قوية جذًا ويستحق أن يبني فريق من الآن.. وصفقة سيلفا بتطول ونشوفها شبه مستحيلة”.

وقال فيليب: “السيتي يريد يبيعه، البايرن ما يريد يجدد إعارته.. وحتى لو فرصة قدومه صعبة لكن كانسيلو ظهير خارق ويلعب يمين ويسار ومن أفضل الأظهرة بالعالم ويمثل احتياج كبير للهلال.. لاعب خارق وبيكون من أفضل 3 صفقات بالدوري”.

كانسيلو
النجم البرتغالي – المصدر barcablaugranes

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم