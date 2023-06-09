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بعد فشل صفقة ميسي

الجماهير: نيمار مطلب هلالي

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
الجماهير: نيمار مطلب هلالي
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل، بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

التفاوض مع نجم باريس

وأكد موقع 90Min، أن نيمار تلقى عرضًا من أحد أندية دوري روشن السعودي، حيث اجتمع وكلاء اللاعب البرازيلي مع الوفد، لمناقشة العرض وحسم موقفه من الانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد.

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وتُشير التوقعات إلى أن نادي الهلال هو الذي يسعى للتعاقد مع النجم البرازيلي، بعد فشله في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أعلن مؤخرًا انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

نيمار مطلب هلالي

وتفاعلت جماهير الأزرق مع أنباء التعاقد مع النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، وطالبت بحسم الصفقة، حيث أطلقت هاشتاق نيمار مطلب هلالي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وعلق الصحافي عايد العليوي قائلًا: “شخصيًا سأطالب بنيمار لأني أراه احتياج هلالي وسيقدم الكثير للهلال، ولاعب من دولة ينجح فيها الكثير من اللاعبين في دورينا “البرازيل” وعمره 31 عامًا، مقومات النجاح موجودة”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

وكتب كاريلو: “راح تكون حديث العالم لو جاء الهلال صفقة ناجحة في جميع المقاييس”، وقال آخر: “رغم هبوط مستواه إلا أني أراه أفضل لاعب من النجوم المطروحة أسماؤهم للأندية وأتمنى يمثل الهلال في الموسم القادم”.

وقال سيف: “أقسم بالله إني لا أطالب بنيمار فقط من أجل شهرته، أنا أتابع تقريبًا كل مباريات باريس منذ انتقال ميسي لهم، اللاعب البرازيلي مؤثر جداً جداً وأرقامه مرعبة ويتأثر الفريق كثيراً بغيابه.. لاعب حلوله كثيرة جداً.. تكفون يا زعماء اضغطوا لجلبه للهلال”.

نيمار
النجم البرازيلي – المصدر @neymarjr

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