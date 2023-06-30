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من خلال الخدمات الإلكترونية المتنقلة

الجوازات تتحقق من هوية المنومين والتائهين في موسم حج 1444

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
الجوازات تتحقق من هوية المنومين والتائهين في موسم حج 1444
المواطن - واس

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عملت المديرية العامة لـ الجوازات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال فرق الخدمات الإلكترونية المتنقلة على التحقق من هوية التائهين في مراكز إرشاد التائهين، والمنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة من ضيوف الرحمن، من خلال أجهزة التحقق من الخصائص الحيوية (البصمة)، ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات المختصة والشريكة ومعالجتها في حينها.

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