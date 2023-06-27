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نقلوا أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج

الجوازات تصدر 11 قرارًا إداريًّا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
الجوازات تصدر 11 قرارًا إداريًّا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج
المواطن - واس

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أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة (11) قراراً إدارياً بإدانة عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج، وذلك حتى 1444/12/7هـ.

سجن وغرامة

وتضمنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.

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الالتزام بالتعليمات

يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بالتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.

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