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سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية

الجوازات تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج لموسم حج 1444هـ

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
الجوازات تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج لموسم حج 1444هـ
المواطن - واس

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أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.

إمكانيات الجوازات

وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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