جماهير الهلال تطلب سرعة ضم بيرناردو سيلفا آلاف العراقيين يتظاهرون أمام سفارة السويد في العراق لليوم الثاني الحجاج المتعجلون يغادرون مشعر منى متجهين للمسجد الحرام الجوازات تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج لموسم حج 1444هـ ممر الغروب وساحة المعايدة في جيزان يجذبان الزوار والمتنزهين مشهد إنساني لأحد المتطوعين لتبريد الحجاج الأخدود يعزز صفوفه بالتعاقد مع حسين شيعان ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ في مختلف منافذ المملكة الدولية (الجوية والبرية والبحرية) وتسهيل سفرهم، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج.
وأشارت الجوازات إلى أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنيات مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها لموسم الحج، وتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.