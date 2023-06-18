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وسط تسخير إمكاناتها لتسهيل الإجراءات

الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار
المواطن - واس

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تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك.

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وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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