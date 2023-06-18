سلطنة عمان تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1444 هـ وأخرى تنتظر الجوازات تواصل استقبال حجاج الأردن القادمين عبر منفذ حالة عمار ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في مرصد تمير إنقاذ حاج إيراني تعرض لجلطة قلبية حادة السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية هدف محوري لنجاح خطة الحج وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا
تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك.
وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.