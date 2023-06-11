الجوازات تواصل تسهيل إجراءات الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة عرعر

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تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج هذا العام 1444 هـ عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وأكدت “الجوازات” تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.