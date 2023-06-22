السديس: هدفنا الوصول لـ300 مليون مستفيد.. وإبراز رسالة المملكة الوسطية للعالم بـ20 لغة أهمية مشاركة السعودية في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد قصف أوكراني لجسر مهم يربط جزيرة القرم مدن المملكة تتقدّم في مؤشر قابلية العيش العالمي ضمن 140 مدينة ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس صندوق الاستثمارات العامة يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين الجوازات: قدوم 1,499,472 حاجاً من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس المملكة تستنكر اعتداءات مستوطني الاحتلال على قرى فلسطينية بالضفة الغربية ماكرون: يجب أن نضع حلولاً لمواجهة تحديات الفقر عالمياً بالتضامن الدولي
أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,499,472) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأربعاء 3/ 12/ 1444هـ الموافق 21/ 6/ 2023م.
وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,435,014) حاجاً منهم مستفيدو مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (230,170) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59,744) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,714) حاجاً.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.