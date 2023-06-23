الجوازات مستمرة بخدماتها خلال إجازة عيد الأضحى

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.

خدمة تواصل

ونوّهت الجوازات بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر) وبوابة مقيم.