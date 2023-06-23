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نوهت على أهمية الاستفادة من خدمة تواصل

الجوازات مستمرة بخدماتها خلال إجازة عيد الأضحى

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الجوازات مستمرة بخدماتها خلال إجازة عيد الأضحى
المواطن - واس

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أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى لعام 1444هـ، ممن لديهم حالات طارئة، حيث تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين.

خدمة تواصل

ونوّهت الجوازات بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصة وزارة الداخلية (أبشر) وبوابة مقيم.

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