الجوازات: وصول مليون و600 ألف حاج حتى يوم الأحد

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,659,837) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 7/ 12/ 1444هـ الموافق 25/ 6/ 2023م.
وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,592,199) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,807) حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,831) حاجاً.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.