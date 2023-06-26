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عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية

الجوازات: وصول مليون و600 ألف حاج حتى يوم الأحد

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
الجوازات: وصول مليون و600 ألف حاج حتى يوم الأحد
واس

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,659,837) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الأحد 7/ 12/ 1444هـ الموافق 25/ 6/ 2023م.

وصول الحجاج

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,592,199) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,807) حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,831) حاجاً.

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جهود الجوازات

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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