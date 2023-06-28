الجيش الأردني: أسقطنا 3 مسيّرات حاولت اختراق الحدود خلال شهر

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أعلن الجيش الأردني “إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية هي الثالثة خلال الشهر الجاري”.
والجمعة الماضية، أعلن الجيش الأردني إسقاط طائرة مسيرة آتية من سوريا وهي الثانية خلال ثلاثة أيام، واستخدمت هذه المرة في محاولة تهريب أسلحة إلى الأردن.
ووفقاً للبيان، أسقط الجيش في “المنطقة العسكرية الشرقية صباح الجمعة طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية”.
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن “قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية”.
وأضاف المصدر “بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المتخصصة”.