الجيش الأمريكي ينشر فيديو للمناورة الصينية بمضيق تايوان

نشر الجيش الأمريكي، الإثنين، مقطعًا مصورًا لما وصفها بمناورة صينية غير آمنة في مضيق تايوان مطلع الأسبوع، حيث قطعت سفينة بحرية صينية بشكل حاد طريق مدمرة أمريكية، ما أجبر السفينة الأمريكية على التباطؤ لتجنب وقوع حادث تصادم.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، وخلال العبور، تجاوزت السفينة الصينية المزودة بالصواريخ الموجهة، المدمرة الأميركية ثم انحرفت عبر قوسها على مسافة نحو 150 ياردة (137 مترًا)، وفقًا للقيادة الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ.

وأفاد الجيش، بأن المدمرة الأمريكية واصلت مسارها، لكنها خفضت سرعتها “لتجنب الاصطدام”.

وتابعت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ إن هذه الإجراءات تنتهك القواعد البحرية للممر الآمن في المياه الدولية.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين عن المناورة، قائلا إنها تمت “وفقًا للقانون”.

وقال للصحفيين: “الأعمال العسكرية الصينية مبررة تمامًا وقانونية وآمنة ومهنية، الولايات المتحدة هي التي يجب أن تفكر بعمق في نفسها وتصحح الأخطاء”.