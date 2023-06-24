قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات فاغنر سيطرت على كل المواقع العسكرية في مدينة فارونج على بعد 500 كيلومتر من موسكو. وطالبت وزارة الدفاع الروسية مقاتلي فاغنر بتسليم أنفسهم وعدم التمرد على الجيش.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير متواصلة من الأجهزة الأمنية بشأن تمرد فاغنر. وأعلنت العاصمة الروسية، اليوم السبت، عن إجراءات أمنية على خلفية دعوة بريغوجين لعصيان مسلح.

رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين يقول إن ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في المدينة، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية واتخاذ إجراءات لمكافحة الإرهاب في موسكو ولمنع وقوع أحداث.