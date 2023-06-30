الجيش السوداني يقاتل الدعم السريع في أم درمان

اندلعت مواجهات عنيفة يوم الجمعة بين طرفي القتال في السودان؛ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة أم درمان.

مقاتلات الجيش السوداني

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدفعية وتبادل الرصاص في الشوارع العامة وأزقة الأحياء، وفقًا لمصادر وشهود في المدينة، بالتزامن مع توجيه مقاتلات الجيش السوداني ضربات جوية متتالية غرب المدينة.

وكان مساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، المسؤول عن العمليات العسكرية في قطاع أم درمان، أشار إلى أن قوات عمل خاصة بالجيش تنفذ عمليات نوعية، تستهدف قوات الدعم السريع التي تتحصن بمنازل المواطنين، منوهًا بأن أم درمان ستكون نقطة البداية لتنظيف جيوب القوات المتمردة للانتقال للمرحلة الثانية بمدن الخرطوم وبحري.

الجيش السوداني يهاجم مواقع الدعم

وأفاد شهود عيان بأن الجيش السوداني هاجم مواقع توجد فيها قوات الدعم السريع في شارع الأربعين، في مدينة أم درمان، وإن اشتباكات دارت بين الطرفين داخل الأحياء السكنية، مشيرين إلى أن الجيش بدأ يوسع انتشاره وتحركاته في المنطقة.

وكانت هناك تحركات كثيفة لقوات الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب الخرطوم، المتاخمة لمقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، الذي يشهد تبادلًا للقصف والمناوشات بين الطرفين منذ استيلاء الدعم السريع على مقر رئاسة شرطة الاحتياطي المركزي المقاتلة، الأسبوع الماضي.

وسُمعت أصوات انفجارات مدوية في شارع الستين، شرق الخرطوم، الذي يقع تحت سيطرة الدعم السريع.