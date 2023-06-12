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تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات

الجيش السوداني يكبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
الجيش السوداني يكبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة
المواطن - فريق التحرير

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كشف الجيش السوداني عن قيامه بعمليات عسكرية في مناطق مختلفة بالسودان، مما أدى لمواجهات دامية بينه وبين قوات الدعم السريع، أمس الأحد، وكانت القوات المسلحة قد قامت بعمليات تمشيط لجيوب قوات الدعم السريع في مناطق الرميلة وأبو حمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، وفقًا لبيان عن الجيش.

خسائر فادحة

وجاء في البيان: تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم.

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وحذر الجيش السوداني من أن قوات الدعم السريع أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين.

الجيش السوداني قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة

اليوم 57 من القتال

ويستمر القتال لليوم 57 في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن الأربعاء الماضي على وجه الخصوص شهد تحولًا كبيرًا، حيث أسفرت الاشتباكات عن اندلاع حريق هائل في مستودعات النفط والغاز الرئيسية جنوبي العاصمة.

وتزامنًا، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مجمع اليرموك، الذي يعتبر أكبر مجمع للصناعات العسكرية في البلاد، لكن مصادر عسكرية نفت ذلك.

وأثار اندلاع الحريق في مستودعات النفط والغاز التي تعتبر المغذي الرئيسي لإمدادات الطاقة للخرطوم ومعظم مدن البلاد الأخرى، مخاوف كبيرة من حدوث أزمة وقود كبيرة في البلاد التي تعاني أصلًا نقصًا حادًا في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب.

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