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بعد رحيله عن ريال مدريد

الحائلي وكعكي في مدريد لإنهاء صفقة بنزيما

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
الحائلي وكعكي في مدريد لإنهاء صفقة بنزيما
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في طريقه لحسم صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد الإعلان عن رحيله من ريال مدريد.

الحائلي يسعى لحسم الصفقة

وتُشير التقارير إلى اقتراب كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث تلقى عرضًا لمدة موسمين، مقابل الحصول على 100 مليون يورو في العام الواحد.

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كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر @realmadriden

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي سلطان العتيبي عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “الرحلة رقم SVA227 أقلعت اليوم.. خط سيرها جدة – مدريد.. أحد ركاب هذه الرحلة الحائلي ونائبه كعكي.. هل هي إجازة خاصة.. أو رحلة عمل؟”.

كما أكدت شبكة “ريليفو”، أن المهاجم الفرنسي تلقى العرض الاتحادي منذ 6 أشهر تقريبًا، خلال تواجده في السعودية للمشاركة مع ريال مدريد في كأس السوبر السعودي، وكان يُفكر جيدًا قبل اتخاذ قراره بالرحيل.

كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي – المصدر relevo

رحيل كريم بنزيما

وأصدر النادي بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، جاء فيه: “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيما على إنهاء الفترة الرائعة التي لا تنسى مع نادينا.. يريد المرينغي أن يظهر امتنانه وكل عاطفته تجاه أحد أعظم أساطيرنا”.

وتابع: “ريال مدريد هو منزله، وسيظل دائمًا، ونتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته، وسيتم إقامة حفل وداع له بحضور رئيس النادي فلورينتينو بيريز، عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مدريد، يوم الثلاثاء”.

كريم بنزيما
المهاجم الفرنسي

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