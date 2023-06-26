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تقدم بالشكر الجزيل للمملكة على جهودها المقدمة للحجيج

الحاج بعاوي.. تعرض لكسر ويتم تجهيزه لأداء المناسك بمستشفى جبل الرحمة

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
الحاج بعاوي.. تعرض لكسر ويتم تجهيزه لأداء المناسك بمستشفى جبل الرحمة
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الحاج المغربي “محمد بعاوي”، من ضيوف الرحمن القادمين من المغرب، لكسر في عظمة الفخذ ونقل على إثرها إلى مستشفى جبل الرحمة لتلقي العلاج المناسب.

مناسك الحج

وحالياً يتم تجهيز الحاج محمد بعاوي لأداء مناسك الحج، وتقدم الحاج بعاوي بالشكر للمملكة وحكومة المملكة على اهتمامها وخدماتها التي وفرتها له وللحجيج.

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كما عبر الحاج بعاوي عن سعادته وفرحته للقدوم للمملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام.

يوم التروية

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد صباح اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة 1444 هـ إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، متبعين ومقتدين بسنة نبيهم محمد – صلى الله عليه وسلم -، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير، في صورة روحانية وإيمانية.

وأفادت الشريعة السمحة أن قدوم الحجاج المقرنين أو المفردين بإحرامهم إلى منى يوم التروية والمبيت فيها في طريقهم للوقوف بمشعر عرفة سنة مؤكدة.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 – 11 – 12 – 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى إلا من تعجل، وذلك لقوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى).

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