Icon

وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج Icon نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف Icon الأخضر يخطف الأنظار في كأس آسيا تحت 17 عامًا Icon الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء Icon اعتماد إجراءات النقل الداخلي لمعلمي ينبع Icon شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026 Icon الربيعة: لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج 1444 Icon معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية يحتفي بدفعة جديدة من خريجيه Icon إتاحة الحجز الإلكتروني لمواعيد ذبح الأضاحي Icon نيوكاسل يقترب من حسم صفقة تونالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
حالتهم أشبه بمن يزيد عمرهم عن عشرة أعوام

الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت دراسة جديدة أن هناك علاقة كبيرة بين الإصابة بكوفيد وبين تلوث الهواء، حيث تزداد الحالة الصحية سوءًا تأثرًا بتلوث الهواء.

مرضى كوفيد

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية دراسة تحت عنوان “تلوث الهواء يضر بصورة كبيرة بمرضى كوفيد“، وأشارت الدراسة إلى أن بحثًا جديدًا أجرته جامعة بلجيكية خلص إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لتلوث الهواء وهم يعانون من كوفيد 19 كانت حالتهم الصحية أشبه بمن يزيدون عنهم في العمر عشرة أعوام.

قد يهمّك أيضاً
6 معلومات عن عملية تبريد الطرق في السعودية

6 معلومات عن عملية تبريد الطرق في السعودية

نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف

نائب أمير الشرقية يوجه بالتحقيق في مشاجرة طلاب ثانوية بالقطيف

وخلصت الدراسة أيضا أن مرضى كوفيد الذين تعرضوا لتلوث الهواء أمضوا أربعة أيام في المستشفى، وهو نفس عدد الأيام الذي يمضيها في المشفى من هم أكبر منهم سنًا بعشر سنوات.

مستويات تلوث الهواء

وأظهرت الدراسة أيضًا أن مستويات تلوث الهواء ترتبط بزيادة بنسبة 36٪ في الحاجة إلى العلاج في العناية المركزة. وأظهرت دراسة منفصلة في الدنمارك أن التعرض لتلوث الهواء مرتبط بزيادة بنسبة 23 ٪ في خطر الوفاة من كوفيد 19.

ويقول التقرير إن الحد من تلوث الهواء إجراء حاسم للحد من الأمراض والوفيات أثناء تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المستقبل، بما في ذلك موسم الإنفلونزا السنوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم