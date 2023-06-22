الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء

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أكدت دراسة جديدة أن هناك علاقة كبيرة بين الإصابة بكوفيد وبين تلوث الهواء، حيث تزداد الحالة الصحية سوءًا تأثرًا بتلوث الهواء.
ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية دراسة تحت عنوان “تلوث الهواء يضر بصورة كبيرة بمرضى كوفيد“، وأشارت الدراسة إلى أن بحثًا جديدًا أجرته جامعة بلجيكية خلص إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لتلوث الهواء وهم يعانون من كوفيد 19 كانت حالتهم الصحية أشبه بمن يزيدون عنهم في العمر عشرة أعوام.
وخلصت الدراسة أيضا أن مرضى كوفيد الذين تعرضوا لتلوث الهواء أمضوا أربعة أيام في المستشفى، وهو نفس عدد الأيام الذي يمضيها في المشفى من هم أكبر منهم سنًا بعشر سنوات.
وأظهرت الدراسة أيضًا أن مستويات تلوث الهواء ترتبط بزيادة بنسبة 36٪ في الحاجة إلى العلاج في العناية المركزة. وأظهرت دراسة منفصلة في الدنمارك أن التعرض لتلوث الهواء مرتبط بزيادة بنسبة 23 ٪ في خطر الوفاة من كوفيد 19.
ويقول التقرير إن الحد من تلوث الهواء إجراء حاسم للحد من الأمراض والوفيات أثناء تفشي أمراض الجهاز التنفسي في المستقبل، بما في ذلك موسم الإنفلونزا السنوي.