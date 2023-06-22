الحالة الصحية لمرضى كوفيد الأكثر تأثرًا بتلوث الهواء

أكدت دراسة جديدة أن هناك علاقة كبيرة بين الإصابة بكوفيد وبين تلوث الهواء، حيث تزداد الحالة الصحية سوءًا تأثرًا بتلوث الهواء.

مرضى كوفيد

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية دراسة تحت عنوان “تلوث الهواء يضر بصورة كبيرة بمرضى كوفيد“، وأشارت الدراسة إلى أن بحثًا جديدًا أجرته جامعة بلجيكية خلص إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لتلوث الهواء وهم يعانون من كوفيد 19 كانت حالتهم الصحية أشبه بمن يزيدون عنهم في العمر عشرة أعوام.