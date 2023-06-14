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مصحوبة بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح

الحالة المدارية تتقدم نحو باكستان غدًا وسلطنة عمان تتأثر

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
الحالة المدارية تتقدم نحو باكستان غدًا وسلطنة عمان تتأثر
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عبور الحالة المدارية (بيبارجوي) وتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند ابتداءً من الخميس 26 ذي القعدة 1444هـ الموافق 15 يونيو 2023م.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه يتوقع عبور الحالة المدارية مصحوبة بأمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا وفيضانات ورياح عاتية وارتفاع للأمواج.

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كما توقع الحصيني أن تؤثر الحالة المدارية على سلطنة عمان بسحب متفرقة وارتفاع لموج البحر على سواحلها، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية المنخفضة.

تأثيرها على السعودية

وفي وقت سابق، أكد المركز الوطني للأرصاد، أنه لا يوجد تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء السعودية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب بيباري جوي والتي يتوقع أن تواصل تحركاته شمالًا وشرقًا مع تحولها لإعصار من الدرجة الثانية.

 

 

 

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