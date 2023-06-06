الحبتور: أتمنى تخصيص الأندية الإماراتية أسوة بالسعودية

علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على قرار نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقال الحبتور عبر حسابه في “تويتر” : ” قرار صائب تمامًا ذلك الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتخصيص الأندية السعودية والموافقة على استثمار الشركات الكبرى وجهات التطوير التنموية في قطاع الأندية الرياضية مع إمكانية نقل ملكية الأندية إلى تلك الشركات”.

تخصيص الأندية السعودية

وأضاف: ” أؤمن تمامًا بأن هذا الحل هو الأفضل لتطوير الأندية الرياضية ورفع مستواها شاهدنا هذه النقلة النوعية في أوروبا، وشاهدنا ذلك في معظم دول العالم، وأتمنى مشاهدة هذا التحول في الإمارات”.

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

مستهدفات رؤية 2030

وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.

ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في الأندية السعودية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.