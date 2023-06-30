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رصدت صحيفة “المواطن” لقطات لحجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مشعر منى متجهين للمسجد الحرام لتأدية منسك طواف الوداع.
وكان حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد أنهوا ثاني أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الوزارة بالتعاون مع بقية الجهات الأخرى.
واستهل الحجاج البالغ عددهم 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة من مختلف دول قارات العالم رمي الجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة حيث تمكنوا من الرمي براحة تامة، وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل، ثم بفضل التنظيم لمنطقة الجمرات حيث اتسمت حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي.
الحجاج المتعجلون يغادرون #مشعر_منى متجهين للمسجد الحرام#طواف_الوداع #صحيفة_المواطن_في_حج_1444
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 30, 2023