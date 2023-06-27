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تضرع لله وخشوع تام ورجاء للرحمة والمغفرة

الحجاج باختلاف جنسياتهم يلبون بلسان واحد فوق جبل الرحمة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
الحجاج باختلاف جنسياتهم يلبون بلسان واحد فوق جبل الرحمة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، مشاهد للحجاج وضيوف الرحمن وهم يتضرعون لله من فوق جبل الرحمن بمشعر عرفة، مرددين التلبية والدعوات بخشوع وترقب لساعة الإجابة.

وبأصوات عالية وخشوع تام، ردد الحجاج باختلاف لغاتهم وجنسياتهم من على جبل الرحمة بـ مشعر عرفات “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، رافعين أكفهم بالدعوات والأمنيات.

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التوافد لمشعر عرفات

وكان حجاج بيت الله الحرام توافدوا مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

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