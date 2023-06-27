الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات

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بين مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، اقتراب حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، من مسجد نمرة في مشعر عرفات يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا.
واستمر تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، وسط انسيابية تامة في حركة السير.بالقرب
وأكمل مشعر عرفات استعداداته لاستقبال توافد الحجيج وجموع ضيوف البيت الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة، مستشعرين مناسكهم بكل طمأنينة وتحفهم عناية الرحمن.
فيديو | "يبتغون فضلا من الله ورضوانا"..
حجاج بيت الله الحرام بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات #بسلام_آمنين | #يوم_عرفة#الإخبارية pic.twitter.com/d8HeFod3cT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2023